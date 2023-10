SOIRÉE HALLOWEEN 29 RUE DU GUÉ Gondreville, 31 octobre 2023, Gondreville.

Gondreville,Meurthe-et-Moselle

Le Comité des Fêtes de Gondreville et Nancy Aircooled Outlaw vous proposent une soirée Halloween, BAL COSTUMÉ animé par le DJ COSMOS 3000 ENTRÉE 10€ et gratuit pour les moins de 12 ans. Surprise pour toutes les personnes déguisées. Buvette et restauration sur place.

Réservation sur Helloasso. Tout public

Mercredi 2023-10-31 00:00:00 fin : 2023-10-31 02:00:00. 10 EUR.

29 RUE DU GUÉ

Gondreville 54840 Meurthe-et-Moselle Grand Est



The Comité des Fêtes de Gondreville and Nancy Aircooled Outlaw invite you to an evening of Halloween, COSTUMED BALL with DJ COSMOS 3000 ENTRANCE 10? and free for children under 12. Surprise for everyone in costume. Refreshments and catering on site.

Reservations on Helloasso

El Comité des Fêtes de Gondreville y Nancy Aircooled Outlaw te invitan a una fiesta de Halloween, COSTUMED BALL con DJ COSMOS 3000 ENTRADA 10? y gratis para menores de 12 años. Sorpresa para todos disfrazados. Refrescos y catering en el lugar.

Reservas en Helloasso

Das Festkomitee von Gondreville und Nancy Aircooled Outlaw laden Sie zu einem Halloween-Abend ein. Der Kostümball wird von DJ COSMOS 3000 moderiert. EINTRITT: 10 Euro, Kinder unter 12 Jahren frei. Überraschung für alle verkleideten Personen. Getränke und Essen vor Ort.

Reservierung auf Helloasso

Mise à jour le 2023-10-12 par MT TERRES TOULOISES