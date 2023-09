SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ 29 rue du Général Leclerc Golbey Catégories d’Évènement: Golbey

Vosges SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ 29 rue du Général Leclerc Golbey, 23 septembre 2023, Golbey. Golbey,Vosges Amateur, passionné ou simple curieux ?

Découvrez un univers de jeux.. Tout public

Samedi 2023-09-23 20:00:00 fin : 2023-09-23 23:59:00. 1 EUR.

29 rue du Général Leclerc

Golbey 88190 Vosges Grand Est



Amateur, enthusiast or simply curious?

Discover a world of games. ¿Aficionado, entusiasta o simplemente curioso?

Descubra un mundo de juegos. Amateur, leidenschaftlich oder einfach nur neugierig?

Amateur, leidenschaftlich oder einfach nur neugierig?

Entdecken Sie ein Universum voller Spiele.

