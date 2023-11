Histoire du château du Roi Dagobert à Châtillon-le-Roi 29 Rue du Château Châtillon-le-Roi, 18 novembre 2023, Châtillon-le-Roi.

Châtillon-le-Roi,Loiret

L’association de l’Outarvillois « Dans les ouches » en collaboration avec « La Fraternelle » propose de découvrir l’histoire du Château de Châtillon-le-Roi qui a appartenu au Roi Dagobert..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . EUR.

29 Rue du Château

Châtillon-le-Roi 45480 Loiret Centre-Val de Loire



The Outarvillois association « Dans les ouches », in collaboration with « La Fraternelle », invites you to discover the history of the Château de Châtillon-le-Roi, which once belonged to King Dagobert.

La asociación Outarvillois « Dans les ouches », en colaboración con « La Fraternelle », ofrece a los visitantes la posibilidad de descubrir la historia del castillo de Châtillon-le-Roi, que perteneció al rey Dagoberto.

Der Outarviller Verein « Dans les ouches » bietet in Zusammenarbeit mit « La Fraternelle » an, die Geschichte des Schlosses von Châtillon-le-Roi zu entdecken, das einst König Dagobert gehörte.

