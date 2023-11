Régate Dragon-Fest #10 – Voiliers de Classe monotype DF-65 29 Rue du Bout des Barques Marans, 25 novembre 2023, Marans.

Marans,Charente-Maritime

10eme régate de la saison pour les « Dragon-Force 65 »avec un coefficient 0.50 prévu le samedi 25/11/23. Comptant pour le championnat interne « Dragon-Fest », mais aussi pour le classement officiel de l’Association de Classe DragonForce 65 France..

29 Rue du Bout des Barques ZI du Port – devant le club house

Marans 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine



10th regatta of the season for the « Dragon-Force 65s » with a coefficient of 0.50 scheduled for Saturday 25/11/23. It will count towards the internal « Dragon-Fest » championship, as well as the official ranking of the DragonForce 65 France Class Association.

10ª regata de la temporada para los « Dragon-Force 65 » de coeficiente 0,50 prevista para el sábado 25/11/23. Contará para el campeonato interno « Dragon-Fest », así como para la clasificación oficial de la Asociación de la Clase DragonForce 65 Francia.

die zehnte Regatta der Saison für die « Dragon-Force 65 » mit einem Koeffizienten von 0,50 wird am Samstag, den 25.11.23 stattfinden. Diese Regatta zählt sowohl für die interne Meisterschaft « Dragon-Fest » als auch für die offizielle Rangliste der Klassenvereinigung DragonForce 65 France.

