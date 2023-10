Régate Dragon-Fest #10 – Voiliers de Classe monotype DF-65 29 Rue du Bout des Barques Marans, 28 octobre 2023, Marans.

Marans,Charente-Maritime

Régate des Voiliers de la classe monotype DF-65 comptant pour le classement national DF65 France et le championnat interne.

Parcours sur le Port de Marans, devant le Club House de l’association.

Café offert aux participants, départ à partir de 14h30..

2023-10-28 14:30:00

29 Rue du Bout des Barques ZI du Port – devant le club house

Marans 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine



Regatta for sailboats in the DF-65 one-design class, counting towards the DF65 France national ranking and the internal championship.

Course on the Port de Marans, in front of the association’s Club House.

Coffee offered to participants, departure from 2.30pm.

Regata para veleros de la clase DF-65 de diseño único puntuable para la clasificación nacional DF65 Francia y el campeonato interno.

Recorrido en el puerto de Marans, frente a la Casa Club de la asociación.

Café ofrecido a los participantes, salida a partir de las 14:30.

Regatta für Segelboote der Einheitsklasse DF-65, die für die nationale Rangliste DF65 France und die interne Meisterschaft zählt.

Strecke im Hafen von Marans, vor dem Clubhaus des Vereins.

Kaffee für die Teilnehmer, Start ab 14.30 Uhr.

Mise à jour le 2023-10-17 par Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin