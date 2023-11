RÉVEILLON DE NOËL – BÉZIERS 29 Rue du Bel-Air Béziers, 24 décembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

La résidence seniors Domitys vous propose de fêter le réveillon en leur compagnie. Le repas sera accompagné d’un récital d’Eléna Glazyrina.

Menu disponible sur demande..

2023-12-24 19:00:00 fin : 2023-12-24 . EUR.

29 Rue du Bel-Air

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Domitys seniors’ residence invites you to celebrate New Year’s Eve in their company. The meal will be accompanied by a recital by Eléna Glazyrina.

Menu available on request.

La residencia de ancianos Domitys le invita a celebrar la Nochevieja en su compañía. La comida irá acompañada de un recital de Eléna Glazyrina.

Menú disponible previa petición.

Die Seniorenresidenz Domitys bietet Ihnen an, den Silvesterabend in ihrer Gesellschaft zu feiern. Das Essen wird von einem Konzert von Eléna Glazyrina begleitet.

Menü auf Anfrage erhältlich.

Mise à jour le 2023-11-22 par OT BEZIERS MEDITERRANEE