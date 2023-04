Graines de toreros 29, rue du 4 septembre, 1 avril 2023, Arles.

Pour cette nouvelle exposition, le photographe Bruno Redares collabore avec l’école taurine d’Arles.

2023-04-01 à 10:00:00 ; fin : 2023-04-07 19:00:00. .

29, rue du 4 septembre L’atelier de l’image

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



For this new exhibition, the photographer Bruno Redares collaborates with the bullfighting school of Arles

Para esta nueva exposición, el fotógrafo Bruno Redares colabora con la escuela taurina de Arles

Für diese neue Ausstellung arbeitet der Fotograf Bruno Redares mit der Stierkampfschule von Arles zusammen

