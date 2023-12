En famille au musée : Tampons et pattes de mouche 29 rue des Dôdanes Louhans Catégories d’Évènement: Louhans

Début : 2024-10-21 14:30:00

fin : 2024-10-21 16:00:00 . Nouveauté 2024 : Plongez dans la technique de la linogravure et réalisez un tampon à l’image d’une empreinte, qu’elle soit humaine ou animale ! Dès 6 ans. EUR.

29 rue des Dôdanes Musée de l’imprimerie

Louhans 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

