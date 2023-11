Exposition « A l’affiche » – Collection En Mouvement du FRAC 29 rue des Deux Ponts Châtelus-le-Marcheix, 11 octobre 2023, Châtelus-le-Marcheix.

Châtelus-le-Marcheix,Creuse

Venez admirer l’exposition de la Collection en mouvement « À l’affiche », à la Bibliothèque de Châtelus-le-Marcheix.

La Commune et l’Association des Lecteurs de Châtelus-le-Marcheix,

Le Fonds d’Art Contemporain des Communes du Limousin et

Le FRAC-Artothèque Nouvelle-Aquitaine,

ont le plaisir de vous inviter à la visite parcours de l’exposition en trois parties,

pour un vernissage en présence de Yannick Miloux, directeur artistique du Frac-Artothèque,

le samedi 4 novembre 2023 :

– à 11h 30 à la Bibliothèque de Saint-Sulpice-Laurière,

– à 14h 30 à la Bibliothèque de Châtelus-le-Marcheix,

– à 16h 30 à la Mairie de Saint-Goussaud..

29 rue des Deux Ponts Bibliothèque

Châtelus-le-Marcheix 23430 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Come and admire the Collection en mouvement exhibition « À l’affiche », at the Châtelus-le-Marcheix Library.

The Commune and the Association des Lecteurs de Châtelus-le-Marcheix,

Le Fonds d?Art Contemporain des Communes du Limousin and

FRAC-Artothèque Nouvelle-Aquitaine,

are pleased to invite you to visit the three-part exhibition,

in the presence of Yannick Miloux, Artistic Director of the Frac-Artothèque,

saturday, November 4, 2023 :

– 11:30 am at the Saint-Sulpice-Laurière library,

– at 2.30 pm at the Châtelus-le-Marcheix library,

– at 4.30 pm at Saint-Goussaud Town Hall.

Venga a ver la exposición Collection en mouvement « À l’affiche » en la biblioteca de Châtelus-le-Marcheix.

La Comuna y la Association des Lecteurs de Châtelus-le-Marcheix,

El Fonds d’Art Contemporain des Communes du Limousin y

El FRAC-Artothèque Nouvelle-Aquitaine,

tienen el placer de invitarle a visitar esta exposición en tres partes,

la inauguración contará con la presencia de Yannick Miloux, Director Artístico del Frac-Artothèque,

sábado 4 de noviembre de 2023 :

– a las 11.30 h en la Biblioteca de Saint-Sulpice-Laurière

– a las 14.30 h en la biblioteca de Châtelus-le-Marcheix,

– a las 16.30 h en el Ayuntamiento de Saint-Goussaud.

Bestaunen Sie die Ausstellung der Collection en mouvement « À l’affiche » in der Bibliothek von Châtelus-le-Marcheix.

Die Gemeinde und die Association des Lecteurs de Châtelus-le-Marcheix,

Der Fonds d’Art Contemporain des Communes du Limousin und

Le FRAC-Artothèque Nouvelle-Aquitaine,

freuen sich, Sie zu einem dreiteiligen Rundgang durch die Ausstellung einzuladen,

zu einer Vernissage in Anwesenheit von Yannick Miloux, dem künstlerischen Leiter des Frac-Artothèque,

am Samstag, den 4. November 2023 :

– um 11.30 Uhr in der Bibliothek von Saint-Sulpice-Laurière,

– um 14:30 Uhr in der Bibliothek von Châtelus-le-Marcheix,

– um 16:30 Uhr im Rathaus von Saint-Goussaud.

