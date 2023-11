Exposition Photographique « Fragments d’Impressionnisme » 29 Rue des 2 Ponts Châtelus-le-Marcheix, 2 décembre 2023, Châtelus-le-Marcheix.

Châtelus-le-Marcheix,Creuse

Venez admirer l’exposition photographique « Fragments d’impressionnisme » de Michel VERNA, avec vernissage le samedi 2 décembre à 11h 00.

« Je ne pouvais pas finir 2023 sans passer par la Creuse, et joie de commencer 2024 par la Creuse. Une exposition intimiste à la Bibliothèque Châtelus-le-Marcheix.

Retrouver mes amies, amis de Creuse autour de mes « Fragments d’impressionnisme ». M. V. ».

2023-12-02 fin : 2024-01-31 . EUR.

29 Rue des 2 Ponts Bibliothèque

Châtelus-le-Marcheix 23430 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Come and admire Michel VERNA’s photographic exhibition « Fragments d’impressionnisme », opening on Saturday December 2 at 11:00 am.

« I couldn’t finish 2023 without passing through Creuse, and I’m delighted to start 2024 with Creuse. An intimate exhibition at the Châtelus-le-Marcheix Library.

Meet up with my friends from Creuse around my « Fragments d’impressionnisme ». M. V. »

Venga a admirar la exposición fotográfica de Michel VERNA « Fragments d’impressionnisme », inaugurada el sábado 2 de diciembre a las 11h.

« No podía terminar 2023 sin pasar por Creuse, y estoy encantado de empezar 2024 con Creuse. Una exposición íntima en la Biblioteca de Châtelus-le-Marcheix.

Reencontrarme con mis amigos de Creuse en torno a mis « Fragments d’impressionnisme ». M. V. »

Bewundern Sie die Fotoausstellung « Fragments d’impressionnisme » von Michel VERNA. Die Vernissage findet am Samstag, den 2. Dezember um 11.00 Uhr statt.

« Ich konnte das Jahr 2023 nicht beenden, ohne durch die Creuse zu gehen, und Freude, das Jahr 2024 mit der Creuse zu beginnen. Eine intime Ausstellung in der Bibliothek Châtelus-le-Marcheix.

Meine Freundinnen und Freunde aus der Creuse rund um meine « Fragments d’impressionnisme » wiederfinden. M. V. »

