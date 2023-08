Exposition de photos « Résilience » d’Anabelle DRONNE 29 Rue des 2 Ponts Châtelus-le-Marcheix, 9 septembre 2023, Châtelus-le-Marcheix.

Châtelus-le-Marcheix,Creuse

L’Association des Lecteurs de Châtelus-le-Marcheix vous invite à la bibliothèque pour sa prochaine exposition de l’automne : « Résilience », par Annabelle Dronne.

Ambiance féérique tout en nuances de noir et blanc…

Rencontrez l’artiste lors du vernissage le 15 septembre à 18h00..

2023-09-09 fin : 2023-09-09 12:00:00. EUR.

29 Rue des 2 Ponts Bibliothèque

Châtelus-le-Marcheix 23430 Creuse Nouvelle-Aquitaine



The Association des Lecteurs de Châtelus-le-Marcheix invites you to the library for its next autumn exhibition: « Résilience », by Annabelle Dronne.

A fairytale atmosphere in shades of black and white…

Meet the artist at the vernissage on September 15 at 6.00 pm.

La Asociación de Lectores de Châtelus-le-Marcheix le invita a la biblioteca para su próxima exposición de otoño: « Résilience », de Annabelle Dronne.

Una atmósfera de cuento de hadas en blanco y negro…

Conozca a la artista en el preestreno, el 15 de septiembre a las 18.00 h.

Die Association des Lecteurs de Châtelus-le-Marcheix lädt Sie zu ihrer nächsten Ausstellung im Herbst in die Bibliothek ein: « Résilience » von Annabelle Dronne.

Eine märchenhafte Stimmung ganz in Schwarz-Weiß-Schattierungen…

Lernen Sie die Künstlerin bei der Vernissage am 15. September um 18.00 Uhr kennen.

