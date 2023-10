APÉRO – FESTIVAL LÉZ’ARTS MOUVANTS #4 29 Rue de Sainte-Brigitte Saint-André-de-Sangonis, 10 novembre 2023, Saint-André-de-Sangonis.

Saint-André-de-Sangonis,Hérault

Samedi 8 juin 2024, la petite équipe des Léz’arts aimerait proposer la 4e édition de ce festival d’arts vivants qui a trouvé

son public. Mais sans nouveaux bénévoles pour aider l’équipe dès aujourd’hui, ce sera impossible. Venez rencontrer l’association le vendredi 10/11 autour d’un verre offert !.

2023-11-10 fin : 2023-11-10 . .

29 Rue de Sainte-Brigitte

Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie



On Saturday June 8, 2024, the small Léz?arts team would like to offer the 4th edition of this festival of the living arts, which has found

its audience. But without new volunteers to help the team from now on, this will be impossible. Come and meet the association on Friday 10/11 for a drink!

El sábado 8 de junio de 2024, el pequeño equipo de Léz?arts desea ofrecer la 4ª edición de este festival de las artes escénicas, que ha encontrado

su público. Pero sin nuevos voluntarios que ayuden al equipo en estos momentos, será imposible. ¡Venga a conocer a la asociación el viernes 10/11 tomando una copa gratis!

Am Samstag, den 8. Juni 2024, möchte das kleine Team von Léz?arts die vierte Ausgabe dieses Festivals der darstellenden Künste anbieten, das seine Anhänger gefunden hat

sein Publikum gefunden hat. Ohne neue Freiwillige, die das Team schon heute unterstützen, wird dies jedoch unmöglich sein. Lernen Sie den Verein am Freitag, den 10.11. bei einem kostenlosen Getränk kennen!

