Feu d’artifice 29 rue de l’église Bérenx, 31 décembre 2023, Bérenx.

Bérenx Pyrénées-Atlantiques

Début : 2023-12-31 00:00:00

fin : 2023-12-31

L’association des Amis de Bérenx vous invite au feu d’artifice pour finir l’année 2023 en beauté.

Et si vous êtes motivés, participez à la soirée animée par DJ Mister G (animation 80’s / 90’s). Possibilité de restauration sur réservation uniquement (Christelle : 06.51.12.01.29 ou Serge : 06.26.33.88)..

29 rue de l’église Foyer rural

Bérenx 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



