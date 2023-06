Concert fêtes de la musique 29 Rue de Lassun Montaut, 17 juin 2023, Montaut.

Montaut,Pyrénées-Atlantiques

Les musiciens du groupe « Romance de bario » et sa gérante Fabienne seront heureux de vous accueillir à l’occasion d’un concert organisé durant les fêtes de la musique avec restauration et bar sur place..

2023-06-17 à ; fin : 2023-06-17 23:00:00. .

29 Rue de Lassun O jour le jour (épicerie multi-services)

Montaut 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The musicians of the « Romance de bario » group and their manager Fabienne will be delighted to welcome you to a concert organized during the Fête de la Musique, with a bar and restaurant on site.

Los músicos del grupo « Romance de bario » y su mánager Fabienne estarán encantados de recibirle en un concierto organizado durante el festival de música, con bar y restaurante in situ.

Die Musiker der Gruppe « Romance de bario » und ihre Geschäftsführerin Fabienne freuen sich, Sie anlässlich eines Konzerts während der Musikfeste mit Verpflegung und Bar vor Ort begrüßen zu dürfen.

