Début : 2023-12-20 20:00:00

fin : 2023-12-20 . Karine, fleuriste et propriétaire de sa boutique Vert Tige de Fleurs propose un atelier pour créer votre propre bouquet. Cèpe de vignes, plantes de saison…les plantes n’auront plus de secrets pour vous ! .

29 rue de la République

Verdun-sur-le-Doubs 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-12-12 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III

