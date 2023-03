Visite de la Tour Saint-Guénolé 29 rue de la Plage 44740 Batz sur mer Batz sur mer Catégories d’Évènement: Batz-sur-Mer

Réouverture à partir du 9 avril ! 
Avril : tous les après-midis de 14h à 18h
Mai, juin, septembre : de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Juillet, août : de10h à 18h30 en continu
Toussaint : tous les après-midis de 14h à 18h

Magnifique édifice surplombant la Presqu'île, la Tour de l'église Saint-Guénolé fut construite au XVIIe siècle.

Du haut de ses 70 m, elle offre une vue imprenable sur l’Océan et les marais salants. Venez découvrir le plus beau panorama de la région !

La terrasse à balustre est accessible par un escalier intérieur à vis de 184 marches. Par temps clair on peur voir l'île de Noirmoutier à Belle-île-en-Mer. Vente de billets jusqu'à 30 min avant la fermeture. Fermée en cas d'intempéries. Départs toutes les demi-heures. Durée de la visite : 25 minutes maximum

