LA FRICHE NOËL 29 Rue de la Gare Saint-Dié-des-Vosges, 16 décembre 2023 10:00, Saint-Dié-des-Vosges.

Saint-Dié-des-Vosges,Vosges

La Friche, écosystème artistique, ouvre ses portes pour le week-end.

Boutique de créateurs, exposition, buvette de Noël.

Match d’impro (prix libre) samedi à 18h ; performance de cirque « Carte blanche à Leonardo Ferreira », Cie Errancia (prix libre) dimanche à 16h30. Les autres spectacles à 10€ : – samedi à 11h et 16h, « Au bout du rouleau », Cie Mademoiselle sauvage, spectacle en rouleaux illustrés, masques et marionnettes de papier.

– samedi et dimanche à 14h30, « Riquet à la Houppe », La Cie qui fume, théâtre, parodie décalée du conte de Perrault.

Billetterie sur place, réservations possibles.. Tout public

Samedi 2023-12-16 10:00:00 fin : 2023-12-17 20:00:00. 0 EUR.

29 Rue de la Gare La Friche

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est



La Friche, an artistic ecosystem, opens its doors for the weekend.

Designer store, exhibition, Christmas refreshment bar.

Improv match (free admission) Saturday at 6 p.m.; circus performance « Carte blanche à Leonardo Ferreira », Cie Errancia (free admission) Sunday at 4:30 p.m. Other shows at 10? saturday at 11 a.m. and 4 p.m., « Au bout du rouleau », Cie Mademoiselle sauvage, a show with illustrated scrolls, masks and paper puppets.

– saturday and Sunday at 2.30pm, « Riquet à la Houppe », La Cie qui fume, theater, offbeat parody of Perrault’s tale.

Ticket sales on site, reservations possible.

La Friche, un ecosistema artístico, abre sus puertas el fin de semana.

Tienda de diseño, exposición, bar de refrescos navideños.

Partido de improvisación (entrada gratuita) el sábado a las 18:00 h; espectáculo circense « Carte blanche à Leonardo Ferreira », Cie Errancia (entrada gratuita) el domingo a las 16:30 h. Otros espectáculos a las 10? sábado a las 11h y 16h, « Au bout du rouleau », Cie Mademoiselle sauvage, espectáculo de pergaminos ilustrados, máscaras y marionetas de papel.

– sábado y domingo a las 14.30 h, « Riquet à la Houppe », La Cie qui fume, teatro, una parodia poco convencional del cuento de Perrault.

Venta de entradas in situ, posibilidad de reserva.

La Friche, ein künstlerisches Ökosystem, öffnet seine Türen für das Wochenende.

Designerboutique, Ausstellung, weihnachtliche Imbissbude.

Improvisationsspiel (freier Preis) am Samstag um 18 Uhr; Zirkusvorstellung « Carte blanche à Leonardo Ferreira », Cie Errancia (freier Preis) am Sonntag um 16.30 Uhr. Die anderen Aufführungen für 10? : – Samstag um 11 Uhr und 16 Uhr, « Au bout du rouleau », Cie Mademoiselle sauvage, Schauspiel mit illustrierten Rollen, Masken und Papiermarionetten.

– samstag und Sonntag um 14:30 Uhr, « Riquet à la Houppe », La Cie qui fume, Theater, schräge Parodie des Märchens von Perrault.

Kartenverkauf vor Ort, Reservierungen möglich.

