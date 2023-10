MARCHÉ DE NOËL 29 rue de Folpersviller Sarreguemines, 3 décembre 2023, Sarreguemines.

Sarreguemines,Moselle

Le Rucher des Coucous vous convient à son marché de Noël.

Vente de miels, coffrets cadeaux autour des produits de la ruche, savons, bonbons, nougats, pain d’épices, bougies …

Plongez-vous dans l’ambiance de noël autour d’un bon vin chaud, d’un chocolat ou d’un jus de pomme chaud, dégustez une crêpe, un gâteau au miel.

Petits et grands auront le plaisir de rencontrer les chevaux miniatures.. Tout public

Dimanche 2023-12-03 10:00:00 fin : 2023-12-03 18:00:00. 0 EUR.

29 rue de Folpersviller

Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est



The Rucher des Coucous invites you to its Christmas market.

Sale of honeys, gift boxes based on products from the hive, soaps, sweets, nougats, gingerbread, candles…

Immerse yourself in the Christmas atmosphere with a glass of mulled wine, hot chocolate or apple juice, or enjoy a crêpe or honey cake.

Young and old alike will have the pleasure of meeting the miniature horses.

El Rucher des Coucous le invita a su mercado navideño.

Venderemos mieles, cajas de regalo a base de productos de la colmena, jabones, dulces, turrones, pan de especias, velas, etc.

Entre en el espíritu navideño con un vaso de vino caliente, un chocolate caliente o un zumo de manzana, o pruebe un crêpe o un pastel de miel.

Pequeños y mayores tendrán el placer de conocer a los caballos en miniatura.

Der Bienenstock « Rucher des Coucous » lädt Sie zu seinem Weihnachtsmarkt ein.

Verkauf von Honig, Geschenksets mit Bienenprodukten, Seifen, Bonbons, Nougat, Lebkuchen, Kerzen …

Tauchen Sie bei einem Glühwein, einer Schokolade oder einem heißen Apfelsaft, einem Crêpe oder einem Honigkuchen in die weihnachtliche Stimmung ein.

Groß und Klein haben das Vergnügen, den Miniaturpferden zu begegnen.

Mise à jour le 2023-10-10 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES