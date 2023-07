Au Fin Dégustateur 29 rue de Belleville Toges, 12 juillet 2023, Toges.

Toges,Ardennes

Cave située dans un petit village où nous aimons consacrer du temps à notre clientèle afin de lui transmettre tout notre savoir sur les vins. Tous les vins sont choisis sur place et à 90 % en exclusivité. Sur demande des cours d’initiation à la dégustation accompagnés d’un repas peuvent être proposés. Nous associons nos vins à vos menus et faisons des dépôts. Nous assurons les vins d’honneur des mariages et les cadeaux de fin d’année. 40 ans d’expérience et de nombreux articles témoignent de la qualité de l’établissement et de ses services. Cave et entrepôt climatisés pour la conservation des vins Ouvert du jeudi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h Du Dimanche au mercredi sur rendez-vous.

29 rue de Belleville

Toges 08400 Ardennes Grand Est



Cellar located in a small village where we like to devote time to our customers in order to transmit all our knowledge on wines. All the wines are chosen on the spot and 90% of them are exclusive. On request, we can offer introductory wine tasting courses accompanied by a meal. We associate our wines with your menus and make deposits. We can also provide wines of honor for weddings and end-of-year gifts. 40 years of experience and numerous articles testify to the quality of the establishment and its services. Cellar and air-conditioned warehouse for the conservation of wines Open from Thursday to Saturday from 10am to 12pm and from 2pm to 7pm From Sunday to Wednesday by appointment

Bodega situada en un pequeño pueblo donde nos gusta pasar tiempo con nuestros clientes para transmitirles todos nuestros conocimientos sobre vinos. Todos los vinos se eligen in situ y el 90% de ellos son exclusivos. Previa solicitud, se pueden ofrecer cursos de iniciación a la cata de vinos con una comida. Adaptamos nuestros vinos a sus menús y realizamos depósitos. También podemos ofrecer vinos de honor para bodas y regalos de fin de año. 40 años de experiencia y numerosos artículos dan fe de la calidad del establecimiento y de sus servicios. Bodega climatizada y almacén para la conservación de vinos Abierto de jueves a sábado de 10.00 a 12.00 y de 14.00 a 19.00 De domingo a miércoles con cita previa

Weinkellerei in einem kleinen Dorf, wo wir uns gerne Zeit für unsere Kunden nehmen, um ihnen unser ganzes Wissen über Weine zu vermitteln. Alle Weine werden vor Ort ausgewählt und sind zu 90 % exklusiv. Auf Anfrage können Einführungskurse in die Weinverkostung mit einem Essen angeboten werden. Wir kombinieren unsere Weine mit Ihren Menüs und machen Depots. Wir sorgen für Ehrenweine bei Hochzeiten und für Geschenke zum Jahresende. 40 Jahre Erfahrung und zahlreiche Artikel zeugen von der Qualität des Lokals und seiner Dienstleistungen. Klimatisierter Keller und Lagerraum für die Aufbewahrung von Weinen Geöffnet Donnerstag bis Samstag von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 19 Uhr Sonntag bis Mittwoch nach Vereinbarung

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme