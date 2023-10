Bonobo : spectacle musical par la Compagnie Fracas 29 Rue Bernard de Coral Urrugne, 15 octobre 2023, Urrugne.

L’auteur de bande dessinée Alfred et le musicien Sébastien Capazza nous entraînent dans un voyage visuel et sonore de toute beauté.

Alfred a dessiné.

Sébastien Capazza compose et joue.

Ensemble, ils ont donné naissance à ce conte initiatique, entre BD concert ou concert illustré, petit théâtre d’ombres ou dessin animé. Sur un écran en fond de scène, on retrouve le talent fou et le coup de crayon décoiffant d’Alfred, récompensé au Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême. Ses dessins projetés servent en direct d’inspiration au multi-instrumentiste de génie Sébastien Capazza.

Propice à la rêverie, un concert illustré sans texte ni chant, durant lequel petits et grands peuvent laisser libre cours à leur imaginaire.

A partir de 6 ans..

Comic book artist Alfred and musician Sébastien Capazza take us on a beautiful visual and aural journey.

Alfred drew.

Sébastien Capazza composes and plays.

Together, they have given birth to this initiatory tale, part comic strip, part illustrated concert, part shadow theater, part animated cartoon. On a screen at the back of the stage, you’ll see the mad talent and breathtaking pencil stroke of Alfred, winner of an award at the Angoulême International Comics Festival. His projected drawings serve as live inspiration for genius multi-instrumentalist Sébastien Capazza.

A dreamy, illustrated concert without text or song, where young and old alike can let their imaginations run wild.

For ages 6 and up.

El dibujante de cómics Alfred y el músico Sébastien Capazza nos embarcan en un hermoso viaje visual y sonoro.

Alfred dibuja.

Sébastien Capazza compone e interpreta.

Juntos han creado una historia de iniciación, en parte cómic, en parte concierto ilustrado, en parte teatro de sombras, en parte dibujos animados. En una pantalla situada al fondo del escenario, podrá ver el loco talento y los impresionantes trazos a lápiz de Alfred, premiado en el Festival Internacional del Cómic de Angulema. Sus dibujos proyectados inspiran en directo la genialidad del multiinstrumentista Sébastien Capazza.

Un concierto de ensueño, ilustrado, sin letra ni canto, donde pequeños y mayores podrán dar rienda suelta a su imaginación.

A partir de 6 años.

Der Comicautor Alfred und der Musiker Sébastien Capazza nehmen uns mit auf eine visuelle und akustische Reise von großer Schönheit.

Alfred hat gezeichnet.

Sébastien Capazza komponiert und spielt.

Gemeinsam haben sie dieses Initiationsmärchen ins Leben gerufen, das zwischen Comic-Konzert oder illustriertem Konzert, kleinem Schattentheater oder Zeichentrickfilm angesiedelt ist. Auf einer Leinwand im Hintergrund der Bühne sieht man das verrückte Talent und den atemberaubenden Bleistiftstrich von Alfred, der beim Internationalen Comicfestival in Angoulême ausgezeichnet wurde. Seine projizierten Zeichnungen dienen dem genialen Multi-Instrumentalisten Sébastien Capazza als Inspiration.

Ein illustriertes Konzert ohne Text und Gesang, das zum Träumen einlädt und bei dem Groß und Klein ihrer Fantasie freien Lauf lassen können.

Ab 6 Jahren.

