Menus de fêtes du restaurant La Grange 29 Route du Stade Saint-Sernin, 31 décembre 2023, Saint-Sernin.

Saint-Sernin,Lot-et-Garonne

Pour les fêtes de fin d’année le restaurant La Grange vous propose des menus de fêtes sur réservation pour le samedi 31 décembre avec soirée animée par Thierry Alary et le dimanche 1er janvier.

Menu du Réveillon à 65 euros :

– Marquise et ses mises en bouche

– Velouté de châtaignes huile de truffes et ses condiments

– Duo de foie gras confiture d’oignons pain d’épice

– Filet de truite de mer gambas jus de crustacés

– Pièce de bœuf sauce cèpes et ses garnitures

– Assortiments de Fromages

– Farandole de desserts et ses bulles

Menu du 1er janvier à 35 euros :

– Marquise et ses mises en bouche

– Assiette de foie gras ou assiette de saumon fumé

– Dorade royale jus de crustacés ou pièce de bœuf sauce cèpes et ses garnitures

– Assortiments de Fromages

– Farandole de desserts et ses bulles.

2023-12-31 fin : 2024-01-01 . EUR.

29 Route du Stade

Saint-Sernin 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



For the festive season, La Grange restaurant is offering festive menus on Saturday December 31st, with live entertainment by Thierry Alary, and on Sunday January 1st, on reservation only.

New Year’s Eve menu at 65 euros :

– Marquise and its appetizers

– Chestnut velouté with truffle oil and condiments

– Duo of foie gras with onion jam and gingerbread

– Fillet of sea trout, gambas and shellfish jus

– Piece of beef with cep sauce and garnishes

– Assorted cheeses

– Farandole of desserts and bubbles

January 1st menu at 35 euros :

– Marquise and its appetizers

– Plate of foie gras or plate of smoked salmon

– Royal sea bream with shellfish jus or beef with cep mushroom sauce and garnishes

– Assorted cheeses

– Farandole of desserts and bubbles

Para las fiestas, el restaurante La Grange propone menús festivos (reservar con antelación) el sábado 31 de diciembre, amenizados por Thierry Alary, y el domingo 1 de enero.

Menú de Nochevieja a 65 euros :

– Marquesa y sus entrantes

– Crema de castañas con aceite de trufa y condimentos

– Dúo de foie gras con confitura de cebolla y pan de especias

– Filete de trucha de mar con gambas y jugo de marisco

– Trozo de ternera con salsa de ceps y guarniciones

– Selección de quesos

– Farandole de postres y burbujas

Menú del 1 de enero a 35 euros :

– Marquise y sus entrantes

– Plato de foie gras o plato de salmón ahumado

– Dorada real con salsa de marisco o trozo de ternera con salsa de ceps y guarniciones

– Surtido de quesos

– Farandole de postres y burbujas

Für die Weihnachtsfeiertage bietet Ihnen das Restaurant La Grange auf Vorbestellung Festtagsmenüs für Samstag, den 31. Dezember, mit einem von Thierry Alary moderierten Abend und Sonntag, den 1. Januar.

Silvestermenü für 65 Euro :

– Marquise und ihre Appetithäppchen

– Kastaniencremesuppe Trüffelöl und Gewürze

– Duo von Foie gras Zwiebelkonfitüre Gewürzbrot

– Meerforellenfilet Gambas Krustentierjus

– Stück Rindfleisch in Steinpilzsauce mit Beilagen

– Käsesortiment

– Farandole von Desserts und Blasen

Menü des 1. Januar für 35 Euro :

– Marquise und ihre Appetithäppchen

– Gänseleberteller oder Teller mit geräuchertem Lachs

– Dorade royale jus de crustacés oder Stück Rindfleisch mit Steinpilzsauce und Beilagen

– Käse-Sortiment

– Farandole von Desserts und Bläschen

