Marché de Noël 29 route de la Gare Coubon, 17 décembre 2023, Coubon.

Coubon,Haute-Loire

De nombreux exposants locaux vous attendent au marché de Noël de Coubon..

2023-12-17 10:00:00 fin : 2023-12-17 18:00:00. .

29 route de la Gare Maison des Associations

Coubon 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Numerous local exhibitors await you at the Coubon Christmas market.

En el mercado navideño de Coubon le esperan numerosos expositores locales.

Auf dem Weihnachtsmarkt in Coubon erwarten Sie zahlreiche lokale Aussteller.

Mise à jour le 2023-11-15 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay