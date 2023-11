Bal traditionnel Duo Meunier Buteau 29 route de Corgenay Neuvy, 2 décembre 2023, Neuvy.

Neuvy,Allier

Bal traditionnel de musique populaire du Morvan par les joueurs de vieille et d’accordéon Meunier et Buteau. La Jimbrt’ée animera la première partie de soirée..

2023-12-02 21:00:00 fin : 2023-12-02 . EUR.

29 route de Corgenay Grange de Corgenay

Neuvy 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Traditional Morvan folk music ball with Meunier and Buteau old-time and accordion players. The Jimbrt’ée will enliven the first part of the evening.

Baile de música folclórica tradicional de Morvan con los acordeonistas de antaño Meunier y Buteau. Los Jimbrt’ée amenizarán la primera parte de la velada.

Traditioneller Ball mit Volksmusik aus dem Morvan von den Altherren- und Akkordeonspielern Meunier und Buteau. Die Jimbrt’ée wird den ersten Teil des Abends gestalten.

