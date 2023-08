Vernissage à The Petite Gallery – Dropt’Art 29 Place Robert Darniche Monségur, 17 septembre 2023, Monségur.

Monségur,Gironde

Vernissage à The Petite Gallery : venez rencontrer les artistes Georgette Bastian et Karen Decoster aka Kate Teka. La première s’appuie sur une pratique manuelle et sensible des matières pour créer des entités anthropomorphes qui perturbent notre rapport à l’image du corps et le place dans une dualité savoureuse entre trouble et charge magique. La seconde nous interroge sur la non-représentation des Natifs américains aux USA, à travers l’antagonisme des « poupées » Kachinas et des maisons construites pour coloniser l’espace vierge californien, ou comment les esprits des ancêtres reviennent parmi les vivants..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 . EUR.

29 Place Robert Darniche The Petite gallery

Monségur 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Opening at The Petite Gallery: meet artists Georgette Bastian and Karen Decoster aka Kate Teka. The former relies on a sensitive, manual use of materials to create anthropomorphic entities that disrupt our relationship to the body image, placing it in a delightful duality between confusion and magical charge. The second asks us about the non-representation of Native Americans in the USA, through the antagonism between Kachina « dolls » and the houses built to colonize the Californian wilderness, or how the spirits of ancestors return among the living.

Inauguración en The Petite Gallery: ven a conocer a las artistas Georgette Bastian y Karen Decoster alias Kate Teka. Georgette Bastian utiliza un enfoque sensible y manual de los materiales para crear entidades antropomórficas que perturban nuestra relación con la imagen del cuerpo, situándolo en una deliciosa dualidad de confusión y magia. La segunda nos interroga sobre la no representación de los nativos americanos en Estados Unidos, a través del antagonismo entre las « muñecas » Kachina y las casas construidas para colonizar las tierras salvajes californianas, o sobre cómo los espíritus de los antepasados regresan a los vivos.

Vernissage in The Petite Gallery: Lernen Sie die Künstlerinnen Georgette Bastian und Karen Decoster aka Kate Teka kennen. Erstere stützt sich auf eine manuelle und sensible Materialpraxis, um anthropomorphe Wesenheiten zu schaffen, die unser Verhältnis zum Körperbild stören und es in eine geschmackvolle Dualität zwischen Verwirrung und magischer Aufladung versetzen. In der zweiten Arbeit geht es um die Frage, warum die amerikanischen Ureinwohner in den USA nicht repräsentiert sind, und zwar durch den Antagonismus der Kachina-« Puppen » und der Häuser, die gebaut wurden, um den unberührten kalifornischen Raum zu besiedeln, oder wie die Geister der Vorfahren zu den Lebenden zurückkehren.

