Black & White II 29 Place Robert Darniche Monségur, 21 juillet 2023, Monségur.

Monségur,Gironde

The Petite Gallery, à Monségur, vous propose une exposition d’artistes professionnels (sculptures, peintures et dessins) sur le thème du noir et blanc..

2023-07-21 fin : 2023-08-13 . EUR.

29 Place Robert Darniche The Petite Gallery

Monségur 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Petite Gallery, in Monségur, presents an exhibition of sculptures, paintings and drawings by professional artists on the theme of black and white.

La Galería Petite, en Monségur, ofrece una exposición de artistas profesionales (esculturas, pinturas y dibujos) sobre el tema del blanco y negro.

The Petite Gallery in Monségur bietet Ihnen eine Ausstellung professioneller Künstler (Skulpturen, Gemälde und Zeichnungen) zum Thema Schwarz und Weiß.

