Boutique éphémère des Fermes de Garonne 29, place Henri Birac Marmande, 1 décembre 2023, Marmande.

Marmande,Lot-et-Garonne

Ouverture de la boutique éphémère des Fermes de Garonne. L’occasion de rencontrer les producteurs du réseau « Fermes de Garonne » et découvrir leurs produits..

2023-12-01 fin : 2023-12-31 19:00:00. .

29, place Henri Birac Boutique des Fermes de Garonne

Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Opening of the Fermes de Garonne store. The opportunity to meet the producers of the Fermes de Garonne network and discover their products.

Apertura de la tienda de las Fermes de Garonne. La oportunidad de conocer a los productores de las Fermes de Garonne y descubrir sus productos.

Eröffnung der vorübergehenden Boutique der « Fermes de Garonne ». Eine Gelegenheit, die Produzenten des Netzwerks « Fermes de Garonne » zu treffen und ihre Produkte zu entdecken.

Mise à jour le 2023-11-25 par OT Val de Garonne