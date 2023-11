L’art en cadeau best of 2023 29 Pl. Robert Darniche Monségur, 17 novembre 2023, Monségur.

Monségur,Gironde

Peintures, sculptures et photographies, exposition » L’Art en cadeau best of 2023 « . Exposition de Noël et de l’abondance. Elle va présenter les artistes qui ont eu le plus de succès. Les chouchous de la galeriste, les préférés du public. Vernissage samedi 18 novembre à 18h..

2023-11-17 fin : 2023-12-24 12:30:00. EUR.

29 Pl. Robert Darniche The Petite Gallery

Monségur 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Paintings, sculptures and photographs, « L’Art en cadeau best of 2023 » exhibition. Christmas and abundance exhibition. It will showcase the most successful artists. The gallerist’s darlings, the public’s favorites. Opening Saturday November 18 at 6pm.

Pinturas, esculturas y fotografías, exposición « L’Art en cadeau best of 2023 ». Exposición de Navidad y abundancia. Mostrará a los artistas de más éxito. Los favoritos del galerista, los favoritos del público. Inauguración el sábado 18 de noviembre a las 18.00 horas.

Gemälde, Skulpturen und Fotografien, Ausstellung « L’Art en cadeau best of 2023 ». Ausstellung zu Weihnachten und Fülle. Sie wird die erfolgreichsten Künstler präsentieren. Die Lieblinge der Galeristin, die Lieblinge des Publikums. Vernissage am Samstag, den 18. November um 18 Uhr.

