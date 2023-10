Exposition « Ancienne usine de chaussures » – Beauvoir-Sur-Niort 29 Pl. de L Hôtel de ville Beauvoir-sur-Niort, 6 octobre 2023, Beauvoir-sur-Niort.

Beauvoir-sur-Niort,Deux-Sèvres

L’histoire de l’ancienne manufacture Brillault Frères sera racontée à travers une exposition portée par la commune de Beauvoir-Sur-Niort.

Des bénévoles, ainsi que la bibliothèque de la commune se sont retroussé les manches afin de vous faire découvrir ce qu’était l’usine de chaussure Brillault Frères, venez découvrir cette histoire à travers des documents authentiques..

2023-10-06 fin : 2023-10-06 18:00:00. EUR.

29 Pl. de L Hôtel de ville Salle des Fêtes

Beauvoir-sur-Niort 79360 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The history of the former Brillault Frères factory will be told through an exhibition organized by the commune of Beauvoir-Sur-Niort.

Volunteers and the local library have rolled up their sleeves to help you discover what the Brillault Frères shoe factory was all about. Come and discover this history through authentic documents.

La historia de la antigua fábrica Brillault Frères se cuenta a través de una exposición organizada por el municipio de Beauvoir-Sur-Niort.

Los voluntarios y la biblioteca municipal se han puesto manos a la obra para que descubras cómo era la fábrica de zapatos Brillault Frères. Ven a descubrir esta historia a través de documentos auténticos.

Die Geschichte der ehemaligen Schuhfabrik Brillault Frères wird in einer Ausstellung erzählt, die von der Gemeinde Beauvoir-Sur-Niort getragen wird.

Freiwillige Helfer sowie die Bibliothek der Gemeinde haben die Ärmel hochgekrempelt, um Ihnen zu zeigen, was die Schuhfabrik Brillault Frères war. Entdecken Sie diese Geschichte anhand von authentischen Dokumenten.

Mise à jour le 2023-10-02 par OT Niort Marais Poitevin