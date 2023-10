Elles ! Femmes artistes dans les collections des musées de Marseille 29 Montée Des Accoules Marseille 2e Arrondissement, 6 décembre 2023, Marseille 2e Arrondissement.

Marseille 2e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Cette nouvelle exposition souhaite rendre hommage aux Femmes. Elle ambitionne, plus largement, d’interroger la question du droit des femmes, de la lutte pour les égalités de genre et la défense de la liberté d’accès à la création pour toutes et tous..

2023-12-06 fin : 2024-07-27 . .

29 Montée Des Accoules Musée des Enfants – Préau des Accoules

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



This new exhibition pays tribute to women. More broadly, it aims to question the question of women?s rights, the fight for gender equality and the defense of freedom of access to creation for all.

Esta nueva exposición es un homenaje a las mujeres. Más ampliamente, pretende explorar la cuestión de los derechos de la mujer, la lucha por la igualdad de género y la defensa de la libertad de acceso a la creatividad para todos.

Diese neue Ausstellung ist eine Hommage an die Frauen. Sie möchte die Frage nach den Rechten der Frauen, dem Kampf für die Gleichberechtigung der Geschlechter und der Verteidigung des freien Zugangs zum Kunstschaffen für alle stellen.

Mise à jour le 2023-10-13 par Ville de Marseille