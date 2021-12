29 janvier : Atelier de Renforcement abdominal en douceur et en profondeur ! Rue du Cirque, 29 janvier 2022, Saint-Junien.

Cecilia, italienne **diplômée STAPS**, a créé son entreprise StretchLab en 2013 et propose des cours de Gym Douce ainsi que des massages de détente sur Limoges et Saint Junien. **Elle se donne pour mission d’amener chacun à connaître son propre corps, apprendre à l’écouter, l’aimer et l’entretenir de manière active à travers une gym douce** adaptée aux besoins de chacun, et de manière passive à travers mes massages relaxants. Depuis 2013 elle est : – Formée à la **méthode abdominale hypopressive**-niveau I et II chez la kinésitherapeute Annie Vitris Malongo – A suivi la **formation « Anatomy train in motion » concernant les fascias musculaires** avec le centre de formation Suisse « Art of motion Academy » – En deuxième année de formation en ** »Médecine Traditionnelle Chinoise ».** Ecole Shao In. **Méthode posturale/abdominale** Lors d’une rééducation abdominale suite à un acouchement, elle a découvert: -pourquoi certains exercices abdos font **mal au dos,** malgré la pratique régulière; – la **différence entre les exercices en pression et ceux sans pression;** – **comment travailler les abdos en profondeur, en posture,…..** Sa méthode de travail a évolué et s’améliore encore aujourd’hui grâce à **cette prise de conscience et c’est cela qu’elle partage avec curiosité et bienveillance.** **Programme : 10h à 12h** 10h : **échauffement globale du corps** 10h20 : **Abdominaux / posture / respiration :** – Découverte et pratique de la « **Méthode abdominale hypopressive ».** Cette méthode est indiquée pour tonifier les abdominaux, le plancher pelvien, calmer les douleurs lombaires, prévenir les hernies et les descentes d’organes. Grâce à la **pratique respiratoire** nous retrouvons des bienfaits relaxants et drainants, grâce à la posture nous allons tonifier et étirer les muscles du dos, des bras,.. – Pratique d’exercices issus d’autres univers. 11h30 : **Stretching….retour au calme en douceur** **Ne mangez pas juste avant** de vous rendre à l’atelier…nous allons remuer les bidous !! Prévoir des **vêtements chauds et confortables.** Atelier ouvert **aux hommes et aux femmes** (sauf femmes enceintes ou personnes avec des problèmes de hypertensions) [http://www.stretchlab.fr/les-cours/abdos-hypopressifs-abdominaux-hypopressifs/](http://www.stretchlab.fr/les-cours/abdos-hypopressifs-abdominaux-hypopressifs/) **Inscriptions:** 15€ l’atelier de 2h de 10h à 12h. Merci d’adresser votre nom, prénom, teléphone à [chabatz.rueducirque@gmail.com](mailto:chabatz.rueducirque@gmail.com)

