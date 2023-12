Cet évènement est passé Parenthèse Vigneronne : Les terroirs de Grands Crus 29 Grand’rue Kaysersberg Vignoble Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Kaysersberg Vignoble Parenthèse Vigneronne : Les terroirs de Grands Crus 29 Grand’rue Kaysersberg Vignoble, 2 janvier 2023, Kaysersberg Vignoble. Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-01-02

fin : 2023-12-31 Une rencontre avec les Grands Crus d’Alsace.

Une rencontre avec les Grands Crus d’Alsace

Philippe Blanck, vigneron généreux et entier, ou Christian, son fidèle acolyte expert en cave, vous accueillent sur ce domaine niché au cœur d’un village pittoresque de la Route des Vins d’Alsace. Partagez avec lui un moment privilégié : il vous offre une lecture de la géologie du vignoble alsacien menée de main de maître, pour vous dévoiler les secrets de nos paysages, modelés il y a des centaines de millions d’années, donnant naissance aux terroirs, façonnés à leur tour par les hommes donnant vie aux Grands Crus. Comprenez l’influence des sols sur le caractère, les saveurs et les arômes du vin au travers d’une dégustation comparative de plusieurs vins issus des Grands Crus qui s’offrent à votre regard. EUR.

29 Grand’rue

Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est

Mise à jour le 2023-11-15 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg Détails Catégories d’Évènement: Haut-Rhin, Kaysersberg Vignoble Autres Code postal 68240 Lieu 29 Grand'rue Adresse 29 Grand'rue Ville Kaysersberg Vignoble Departement Haut-Rhin Lieu Ville 29 Grand'rue Kaysersberg Vignoble Latitude 48.1361806408361 Longitude 7.28524142291803 latitude longitude 48.1361806408361;7.28524142291803

29 Grand'rue Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/kaysersberg-vignoble/