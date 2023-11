EXPOSITION-VENTE DE CRÉATIONS MANUELLES 29 Grande Rue Préfailles, 25 novembre 2023, Préfailles.

Préfailles,Loire-Atlantique

Pooussez la porte de la salle René Deffain à Préfailles et tombez sur le cadeau idéal/original à offrir ou pour se faire plaisir.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 18:00:00. .

29 Grande Rue Salle René Deffain

Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Push open the door of Salle René Deffain in Préfailles and you’ll find the ideal/original gift to give or to treat yourself.

Abra la puerta de la Salle René Deffain de Préfailles y encontrará el regalo perfecto para usted o para otra persona.

Wenn Sie die Tür des Saals René Deffain in Préfailles aufstoßen, stoßen Sie auf das ideale/originelle Geschenk zum Verschenken oder um sich selbst eine Freude zu machen.

Mise à jour le 2023-10-31 par eSPRIT Pays de la Loire