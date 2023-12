Descente du Père-Noël & Chorale 29 Grande Rue Lorris, 22 décembre 2023, Lorris.

Lorris Loiret

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-22 17:30:00

fin : 2023-12-22

Descente du Père-Noël et Chorale.

Descente du Père Noël, le long de la façade de l’Hôtel de Ville côté jardin et distribution de bonbons aux enfants, à la tombée de la nuit, avec la participation des Sapeurs-Pompiers de Lorris et du comité des fêtes qui offrira une boisson chaude.

Après avoir vu le Père Noël descendre de la Mairie, la Chorale l’EnVol animera cette fin de journée.

0 EUR.

29 Grande Rue

Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire



