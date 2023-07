22ème exposition de la photo à Bonny-sur-Loire 29 Grande Rue Bonny-sur-Loire, 30 septembre 2023, Bonny-sur-Loire.

Bonny-sur-Loire,Loiret

La 22ème exposition de la photo de la maison de Pays de Bonny-sur- Loire se déroulera du 30 septembre au 4 novembre sur le thème de La Loire..

Mardi 2023-09-30 14:00:00 fin : 2023-11-04 12:00:00. EUR.

29 Grande Rue

Bonny-sur-Loire 45420 Loiret Centre-Val de Loire



The 22nd photo exhibition at the Maison de Pays in Bonny-sur-Loire will run from September 30 to November 4 on the theme of La Loire.

Del 30 de septiembre al 4 de noviembre se celebra en la Maison de Pays de Bonny-sur-Loire la 22ª exposición fotográfica sobre el Loira.

Die 22. Fotoausstellung im Maison de Pays de Bonny-sur- Loire findet vom 30. September bis zum 4. November unter dem Motto « Die Loire » statt.

Mise à jour le 2023-07-04 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX