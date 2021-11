Compiègne Compiègne Compiègne, Oise 29 ème Salon du Collectionneur Compiègne Compiègne Catégories d’évènement: Compiègne

Oise

29 ème Salon du Collectionneur Compiègne, 16 janvier 2022, Compiègne. 29 ème Salon du Collectionneur Compiègne

2022-01-16 08:30:00 – 2022-01-16 17:30:00

Compiègne Oise Compiègne 1 La Collectionnoise organise son 29ème salon du collectionneur

De nombreux exposants seront là pour vous accueillir

Vieux papiers, cartes postales toutes époques, capsules de champagne, philatélie, fèves, monnaies, jouets et miniatures et bien d’autres à vous de le découvrir.

Le salon est organisé le cadre historique des salles Saint Nicolas.

Quatre salles dont une consacrée à l’exposition de collections des membres de l’association.

Parking gratuit bus gratuit depuis la gare de Compiègne

Compiègne

dernière mise à jour : 2021-11-16

