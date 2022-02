29 EME CORSO CARNAVALESQUE VITTEL Vittel Vittel Catégories d’évènement: Vittel

29 EME CORSO CARNAVALESQUE VITTEL

2022-03-13 15:00:00 15:00:00 – 2022-03-13 18:00:00 18:00:00

Vittel Vosges Vittel Compte tenu des incertitudes liées au contexte sanitaire, il sera cette année organisé dans un format réduit, concentré sur le traditionnel défilé dominical qui se déroulera dans sa forme habituelle. Quinze associations prendront part au cortège assorti de huit chars. Les participants déambuleront au rythme de neuf groupes musicaux venant principalement du Grand Est avec deux groupes costumés dont les traditionnel Waggies et sorcières venant de Belgique. Le départ sera donné à 15h place de la Marne, et le circuit irriguera différentes rues du centre-ville au gré du circuit traditionnel (rue de Verdun, place De Gaulle, rue Joffre, rue De Flers). http://ville-vittel.fr/ VILLE DE VITTEL

