29° Concours Bigourdan d’expression écrite Gasconne Bonnemazon, 9 juin 2021-9 juin 2021, Bonnemazon.

29° Concours Bigourdan d’expression écrite Gasconne 2021-06-09 14:30:00 – 2021-06-09 à l’Abbaye Cistercienne de l’Escaladieu BONNEMAZON

Bonnemazon 65130 Bonnemazon

« Le monde de demain » ?

Chaque année, le Département des Hautes-Pyrénées organise le Concours bigourdan d’expression gasconne pour encourager l’écriture en occitan. En 2021, le thème de la 29e édition est « Lo monde doman »/« le monde de demain » !

10h : atelier pour les enfants « Mélimémot e jòc de mots ! » (tous niveaux) – uniquement sur inscription préalable au 05 31 74 39 50 ou par mail : abbaye.escaladieu@ha-py.fr

10h : visite guidée de l’abbaye de l’Escaladieu en occitan

11h15 : visite guidée du château de Mauvezin et de sa bibliothèque de l’Escola Febus

Pause déjeuner – Aci que minjam locau : possibilité de manger sur place avec le resto’mobil « Le Petit bigourdan » (cuisine maison avec des produits frais et locaux) – réservation conseillée

14h : ouverture de la remise des prix gascons

14h15 : remise des prix catégorie « jeunes »

14h15 : table ronde des écrivains bigourdans sur le thème « eth monde doman »

15h45 : concert d’Alidé Sans dans les jardins

16h30 : goûter et jeux en autonomie pour les plus jeunes

16h30 : remise des prix catégorie « adultes »

18h : apéritif de clôture

19h : Concert des « Monacas »

Vous aimez lire et jouer ? Pourquoi pas en occitan ? Venez profiter toute la journée du coin jeux et livres occitans (espace en autonomie). Les non-locuteurs occitans sont les bienvenus, avec des activités accessibles à tous ! Et conservez un souvenir de la journée en passant par le coin « selfy gascon ».

abbaye.escaladieu@ha-py.fr +33 5 31 74 39 50 http://www.abbaye-escaladieu.com/

« Le monde de demain » ?

Chaque année, le Département des Hautes-Pyrénées organise le Concours bigourdan d’expression gasconne pour encourager l’écriture en occitan. En 2021, le thème de la 29e édition est « Lo monde doman »/« le monde de demain » !

10h : atelier pour les enfants « Mélimémot e jòc de mots ! » (tous niveaux) – uniquement sur inscription préalable au 05 31 74 39 50 ou par mail : abbaye.escaladieu@ha-py.fr

10h : visite guidée de l’abbaye de l’Escaladieu en occitan

11h15 : visite guidée du château de Mauvezin et de sa bibliothèque de l’Escola Febus

Pause déjeuner – Aci que minjam locau : possibilité de manger sur place avec le resto’mobil « Le Petit bigourdan » (cuisine maison avec des produits frais et locaux) – réservation conseillée

14h : ouverture de la remise des prix gascons

14h15 : remise des prix catégorie « jeunes »

14h15 : table ronde des écrivains bigourdans sur le thème « eth monde doman »

15h45 : concert d’Alidé Sans dans les jardins

16h30 : goûter et jeux en autonomie pour les plus jeunes

16h30 : remise des prix catégorie « adultes »

18h : apéritif de clôture

19h : Concert des « Monacas »

Vous aimez lire et jouer ? Pourquoi pas en occitan ? Venez profiter toute la journée du coin jeux et livres occitans (espace en autonomie). Les non-locuteurs occitans sont les bienvenus, avec des activités accessibles à tous ! Et conservez un souvenir de la journée en passant par le coin « selfy gascon ».