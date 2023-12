Noël au musée – spectacle musical : « A tue-tête » 29 Cloitre Notre Dame Chartres Catégories d’Évènement: Chartres

Début : Samedi 2023-12-30 16:00:00

fin : 2023-12-30 Le musée des Beaux-arts accueille un spectacle musical. Léon flûtiste rigoureux, défenseur de la musique française du XIXe siècle, Camélia chanteuse d’opéra, est bien décidée à donner un récital en soliste autour de Carmen, Maud assise au piano…De Debussy à Piaf, il y en aura pour tous les goûts..

Ces trois personnages désaccordés se retrouvent le temps d’un concert. Un spectacle du trio « Mouvements contraires ». 4.4 EUR.

29 Cloitre Notre Dame

Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

