Noël à Chartres : spectacle « Violette et la mère Noël » 29 Cloitre Notre Dame Chartres, 4 décembre 2023, Chartres.

Chartres,Eure-et-Loir

Le musée des Beaux-arts accueille un spectacles de théâtre et de marionnettes pour enfants de 3 à 10 ans.

Noël approche. C’est le moment d’envoyer sa lettre au Père Noël. Violette se pose des questions…Pourquoi ne parle-t-on jamais de la Mère Noël ?.

Mercredi 2023-12-27 14:30:00 fin : 2023-12-27 . 4.4 EUR.

29 Cloitre Notre Dame

Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



The Musée des Beaux-arts hosts a theater and puppet show for children aged 3 to 10.

Christmas is coming. Time to send a letter to Santa. Violette wonders…Why is there no mention of Mother Christmas?

El Museo de Bellas Artes acoge un espectáculo de teatro y marionetas para niños de 3 a 10 años.

Se acerca la Navidad. Es hora de enviar una carta a Papá Noel. Violette tiene algunas preguntas… ¿Por qué nunca se menciona a Papá Noel?

Im Museum der Schönen Künste findet eine Theater- und Puppentheateraufführung für Kinder von 3 bis 10 Jahren statt.

Weihnachten steht vor der Tür. Es ist an der Zeit, seinen Brief an den Weihnachtsmann zu schicken. Violette stellt sich Fragen… Warum wird die Weihnachtsfrau nie erwähnt?

