THÉATRE LE PARADIS C’EST BIEN ICI ? 29 Chemin du Bois Lasau Saulxures-sur-Moselotte, 10 novembre 2023, Saulxures-sur-Moselotte.

Saulxures-sur-Moselotte,Vosges

La troupe du théatre du « Pré aux arts » vous présente une comédie de Yvon Taburet » Le paradis c’est bien ici ? » à la salle Acacias de la Maison Familiale de Saulxurtes sur Moselotte.. Tout public

Samedi 2023-11-10 20:30:00 fin : 2023-11-11 22:30:00. .

29 Chemin du Bois Lasau Salle Acacias

Saulxures-sur-Moselotte 88290 Vosges Grand Est



La troupe du théatre du « Pré aux arts » presents a comedy by Yvon Taburet entitled « Le paradis c’est bien ici? » in the Salle Acacias at the Maison Familiale in Saulxurtes sur Moselotte.

La compañía de teatro « Pré aux arts » presenta una comedia de Yvon Taburet titulada « Le paradis c’est bien ici? » en la sala Acacias de la Maison Familiale de Saulxurtes sur Moselotte.

Die Theatergruppe des « Pré aux arts » präsentiert Ihnen eine Komödie von Yvon Taburet « Le paradis c’est bien ici? » im Akaziensaal des Familienhauses von Saulxurtes sur Moselotte.

Mise à jour le 2023-11-02 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES