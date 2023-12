Soirée Science-fiction 29 Boulevard Victor Hugo Saint-Jean-de-Luz, 1 décembre 2023, Saint-Jean-de-Luz.

Saint-Jean-de-Luz,Pyrénées-Atlantiques

Déroulé de la soirée

– Projection du film «Mars Express» réalisé par Jérémie Périn

– La projection sera suivie d’une conférence interactive, participative et ludique autour du thème : « Quand Animation & Science-Fiction se mêlent pour prédire nos futurs »

Une présentation ludique, accessible à toutes et à tous et qui ne demande aucune connaissance préalable sur la dystopie.

Aimer la science-fiction, le cinéma d’animation

ou seulement le cinéma est largement suffisant !

Organisé en partenariat avec la CINA..

2023-12-14 fin : 2023-12-14 . EUR.

29 Boulevard Victor Hugo Cinéma Le Sélect

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Course of the evening

– Screening of the film « Mars Express » directed by Jérémie Périn

– The screening will be followed by an interactive, participative and fun conference on the theme: « When Animation & Science-Fiction combine to predict our futures »

A fun presentation, accessible to all and requiring no prior knowledge of dystopia.

Loving science fiction, animated films

or just like cinema is more than enough!

Organized in partnership with CINA.

Desarrollo de la velada

– Proyección de la película « Mars Express » dirigida por Jérémie Périn

– Tras la proyección tendrá lugar una conferencia interactiva, participativa y lúdica sobre el tema: « Cuando la animación y la ciencia ficción se combinan para predecir nuestro futuro »

Se trata de una presentación divertida, accesible a todo el mundo y que no requiere conocimientos previos de distopía.

Si le gusta la ciencia ficción, el cine de animación

o simplemente el cine, ¡es más que suficiente!

Organizado en colaboración con el CINA.

Ablauf des Abends

– Vorführung des Films « Mars Express » unter der Regie von Jérémie Périn

– Im Anschluss an die Vorführung findet ein interaktiver, partizipativer und spielerischer Vortrag zum Thema: « Wenn Animation & Science-Fiction sich vermischen, um unsere Zukunft vorherzusagen » statt

Ein spielerischer Vortrag, der für alle zugänglich ist und keinerlei Vorkenntnisse über Dystopien erfordert.

Eine Vorliebe für Science-Fiction, Animationsfilme?

oder nur das Kino ist mehr als ausreichend!

Organisiert in Partnerschaft mit CINA.

Mise à jour le 2023-11-27 par Office de Tourisme Pays Basque