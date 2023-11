Ciné-débat autour du film « Je vous salue salope : la misogynie au temps du numérique » 29 Boulevard Victor Hugo Saint-Jean-de-Luz, 21 novembre 2023, Saint-Jean-de-Luz.

Saint-Jean-de-Luz,Pyrénées-Atlantiques

Projection de « Je vous salue salope : la misogynie au temps du numérique », un long-métrage réalisé par Léa Clermont-Dion et Guylaine Marois, suivie d’un échange avec les équipes du CIDFF et du réseau « Écoute Violences Conjugales » de Saint-Jean-de-Luz. Sur deux continents, quatre femmes sont victimes de cyberviolences extrêmes : Marion Séclin, comédienne et youtubeuse française, Laura Boldrini, présidente du parlement italien, Kiah Morris, représentante démocrate américaine, ainsi que Laurence Gratton, jeune enseignante québécoise. Abandonnées par les forces de l’ordre, la classe politique et les géants du web qui engrangent des milliards avec la haine, elles décident de se battre et de ne plus se taire..

2023-11-21 fin : 2023-11-21 . EUR.

29 Boulevard Victor Hugo Cinéma Le Sélect

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Screening of « Je vous salue salope : la misogynie au temps du numérique », a feature-length film directed by Léa Clermont-Dion and Guylaine Marois, followed by a discussion with teams from the CIDFF and the Saint-Jean-de-Luz « Écoute Violences Conjugales » network. On two continents, four women are victims of extreme cyber-violence: Marion Séclin, French actress and youtuber, Laura Boldrini, President of the Italian Parliament, Kiah Morris, American Democratic Representative, and Laurence Gratton, young Quebec teacher. Abandoned by the forces of law and order, the political class and the web giants who make billions from hatred, they decide to fight back and no longer remain silent.

Proyección de « Je vous salue salope : la misogynie au temps du numérique », largometraje dirigido por Léa Clermont-Dion y Guylaine Marois, seguida de un debate con los equipos del CIDFF y de la red « Écoute Violences Conjugales » en San Juan de Luz. En dos continentes, cuatro mujeres son víctimas de ciberviolencia extrema: Marion Séclin, actriz y youtuber francesa, Laura Boldrini, Presidenta del Parlamento italiano, Kiah Morris, diputada demócrata estadounidense, y Laurence Gratton, joven profesora de Quebec. Abandonados por la policía, la clase política y los gigantes de Internet que ganan miles de millones con el odio, han decidido contraatacar y no callar más.

Vorführung von « Je vous salue salope: la misogynie au temps du numérique », einem Spielfilm von Léa Clermont-Dion und Guylaine Marois, gefolgt von einem Austausch mit den Teams des CIDFF und des Netzwerks « Écoute Violences Conjugales » in Saint-Jean-de-Luz. Auf zwei Kontinenten sind vier Frauen Opfer extremer Cybergewalt: die französische Schauspielerin und Youtuberin Marion Séclin, die italienische Parlamentspräsidentin Laura Boldrini, die demokratische Abgeordnete der USA Kiah Morris sowie die junge Lehrerin Laurence Gratton aus Québec. Im Stich gelassen von den Ordnungskräften, der Politik und den Internetgiganten, die mit Hass Milliarden verdienen, beschließen sie, zu kämpfen und nicht mehr zu schweigen.

