Ciné-rencontre: projection du documentaire « Les roues de l’avenir» 29 Boulevard Victor Hugo Saint-Jean-de-Luz, 6 novembre 2023, Saint-Jean-de-Luz.

Saint-Jean-de-Luz,Pyrénées-Atlantiques

Réalisé par Charlotte Brunier et Romain Mercieux Synopsis : Avez-vous déjà rêvé d’une ville sans stress, où vous vous sentez en sécurité, où vous connaissez les commerçants de votre quartier. Une ville où vous appréciez chacun de vos trajets…. La projection sera suivie d’un débat en présence des réalisateurs Charlotte Brunier et Romain Mercieux et l’association Human By Nature.

Séance ouverte au public / pmr..

2023-11-06 fin : 2023-11-06 . EUR.

29 Boulevard Victor Hugo Cinéma Le Sélect

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Directed by Charlotte Brunier and Romain Mercieux Synopsis: Have you ever dreamed of a stress-free city, where you feel safe, where you know your local shopkeepers? A city where you enjoy every journey? The screening will be followed by a discussion in the presence of directors Charlotte Brunier and Romain Mercieux and the Human By Nature association.

Open to the public / pmr.

Dirigida por Charlotte Brunier y Romain Mercieux Sinopsis: ¿Alguna vez ha soñado con una ciudad sin estrés, en la que se sienta seguro, en la que conozca a sus comerciantes locales. ¿Una ciudad en la que disfrutar de cada trayecto? La proyección irá seguida de un debate en presencia de los directores Charlotte Brunier y Romain Mercieux y de la asociación Human By Nature.

Abierto al público / pmr.

Regie: Charlotte Brunier und Romain Mercieux Synopsis: Haben Sie schon einmal von einer stressfreien Stadt geträumt, in der Sie sich sicher fühlen, in der Sie die Geschäftsleute in Ihrem Viertel kennen? Eine Stadt, in der Sie jede Ihrer Fahrten genießen? Im Anschluss an die Vorführung findet eine Diskussion mit den Regisseuren Charlotte Brunier und Romain Mercieux und dem Verein Human By Nature statt.

Öffentliche Vorführung / pmr.

Mise à jour le 2023-10-31 par Office de Tourisme Pays Basque