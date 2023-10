O ! Les journées de l’eau : BO!bine – Ciné-brioche Bonjour le Monde (avec le réseau Ciné’évasion) 29 Boulevard Victor Hugo Saint-Jean-de-Luz, 15 octobre 2023, Saint-Jean-de-Luz.

Saint-Jean-de-Luz,Pyrénées-Atlantiques

Un moment convivial en famille autour de la projection Bonjour le monde ! (film d’animation réalisé par Anne–Lise Koehler et Eric Serre avec les voix de Kaycie Chase, Boris Rehlinge).

Réalisées en papier mâché, les délicates marionnettes prennent vie dans de superbes décors colorés, pour raconter aux petits et aux grands la vie de la faune et de la flore de nos campagnes et les sensibiliser à la préservation de la nature et à l’équilibre des écosystèmes.

Une œuvre où les marionnettes, les sculptures, la peinture et l’animation réinterprètent la Nature, pour nous la faire redécouvrir comme nous ne l’avons jamais vue !

Durée 1h30 (incluant un temps d’échange autour d’une brioche) – à partir de 5 ans..

2023-10-15 fin : 2023-10-15 11:30:00. EUR.

29 Boulevard Victor Hugo Cinéma Le Sélect

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A family-friendly screening of Bonjour le monde! (animated film by Anne-Lise Koehler and Eric Serre, with the voices of Kaycie Chase and Boris Rehlinge).

Made from papier-mâché, the delicate puppets come to life in superb, colorful settings, telling young and old about the flora and fauna of the countryside, and raising awareness of the need to preserve nature and balance ecosystems.

A work in which puppets, sculptures, painting and animation reinterpret Nature, helping us to rediscover it as we have never seen it before!

Duration 1h30 (including time for discussion over a brioche) – from 5 years.

¡Proyección familiar de Bonjour le monde! (película de animación dirigida por Anne-Lise Koehler y Eric Serre, con las voces de Kaycie Chase y Boris Rehlinge).

Realizadas en papel maché, las delicadas marionetas cobran vida en magníficos y coloridos escenarios, hablan a grandes y pequeños de la flora y la fauna de nuestros campos y sensibilizan sobre la necesidad de preservar la naturaleza y equilibrar los ecosistemas.

Una obra en la que marionetas, esculturas, pintura y animación reinterpretan la Naturaleza, ayudándonos a redescubrirla como nunca antes la habíamos visto

Duración 1h30 (incluye una charla con un brioche) – a partir de 5 años.

Ein geselliger Moment mit der Familie rund um die Vorführung Bonjour le monde! (Animationsfilm von Anne?Lise Koehler und Eric Serre mit den Stimmen von Kaycie Chase, Boris Rehlinge).

Die aus Pappmaché hergestellten zarten Marionetten erwachen in wunderschönen, farbenfrohen Szenen zum Leben, um Groß und Klein vom Leben der Fauna und Flora unserer ländlichen Gebiete zu erzählen und sie für die Erhaltung der Natur und das Gleichgewicht der Ökosysteme zu sensibilisieren.

Ein Werk, in dem Marionetten, Skulpturen, Malerei und Animation die Natur neu interpretieren, damit wir sie wiederentdecken, wie wir sie noch nie gesehen haben!

Dauer 1,5 Stunden (einschließlich eines Gesprächs bei einem Brioche) – ab 5 Jahren.

Mise à jour le 2023-10-03 par Office de Tourisme Pays Basque