En clôture de la semaine Klima, la Communauté Pays Basque organise « O!, les journées de l’eau » du 13 au 15 octobre pour battre en brèche un certain nombre de préjugés sur les inondations, leurs causes et conséquences.

Tables-rondes, stands et visites permettront de mieux comprendre les actions de la Communauté Pays Basque et de rappeler les responsabilités de chacun. Des séances cinémas et des animations feront également découvrir le parcours des rivières à l’échelle des bassins versants, les risques de crues et d’inondations, comment s’y préparer et comment réagir.

Projection du film documentaire « L’océan vu du coeur » (sept 2023) suivie d’un échange.

Dans ce film documentaire Hubert Reeves, entouré de scientifiques, d’explorateurs passionnés, propose de redécouvrir l’impact des actions humaines sur l’océan et sur sa biodiversité malgré sa capacité de regénération phénoménale..

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



To round off Klima Week, the Basque Country Community is organizing « O!, les journées de l’eau » (Water Days) from October 13 to 15, to dispel a number of prejudices about flooding, its causes and consequences.

Round-table discussions, stands and visits will provide a better understanding of the Basque Country Community’s actions and remind everyone of their responsibilities. Film screenings and other activities will also help visitors discover the course of rivers in their watersheds, the risks of flooding, how to prepare for it and how to react.

Screening of the documentary film « L’océan vu du coeur » (Sept 2023), followed by a discussion.

In this documentary film, Hubert Reeves, surrounded by scientists and passionate explorers, invites us to rediscover the impact of human actions on the ocean and its biodiversity, despite its phenomenal capacity for regeneration.

Como colofón a la Semana Klima, la Comunidad del País Vasco organiza del 13 al 15 de octubre las « Jornadas del Agua » para disipar algunas ideas preconcebidas sobre las inundaciones, sus causas y sus consecuencias.

Mesas redondas, stands y visitas permitirán comprender mejor las acciones de la Comunidad del País Vasco y recordar a cada cual sus responsabilidades. La proyección de películas y la organización de actos ayudarán también a los visitantes a descubrir el curso de los ríos en las cuencas hidrográficas, los riesgos de crecidas e inundaciones, cómo prepararse para ellas y qué hacer al respecto.

Proyección del documental « L’océan vu du coeur » (Sept 2023) seguida de un debate.

En este documental, Hubert Reeves, rodeado de científicos y exploradores apasionados, nos invita a redescubrir el impacto de la acción humana sobre el océano y su biodiversidad, a pesar de su fenomenal capacidad de regeneración.

Zum Abschluss der Klimawoche organisiert die Gemeinschaft Baskenland vom 13. bis 15. Oktober « O!, die Tage des Wassers », um mit einigen Vorurteilen über Überschwemmungen, ihre Ursachen und Folgen aufzuräumen.

Podiumsdiskussionen, Stände und Besichtigungen bieten die Möglichkeit, die Maßnahmen der Gemeinschaft Baskenland besser zu verstehen und an die Verantwortung jedes Einzelnen zu erinnern. Filmvorführungen und Animationen informieren über den Verlauf der Flüsse in den Einzugsgebieten, die Risiken von Hochwasser und Überschwemmungen, wie man sich darauf vorbereiten und wie man darauf reagieren kann.

Vorführung des Dokumentarfilms « L’océan vu du coeur » (Sept. 2023) mit anschließender Diskussion.

In diesem Dokumentarfilm schlägt Hubert Reeves, umgeben von Wissenschaftlern und leidenschaftlichen Forschern, vor, die Auswirkungen menschlichen Handelns auf den Ozean und seine Biodiversität trotz seiner phänomenalen Regenerationsfähigkeit wiederzuentdecken.

