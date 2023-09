Ciné-Rencontre : Projection du film EN BONNE COMPAGNIE de Silvia Munt 29 Boulevard Victor Hugo Saint-Jean-de-Luz, 9 octobre 2023, Saint-Jean-de-Luz.

Saint-Jean-de-Luz,Pyrénées-Atlantiques

Projection du film EN BONNE COMPAGNIE de Silvia Munt en présence de la réalisatrice

Synopsis : Pays basque, été 1977. Bea a 16 ans et rejoint le mouvement féministe qui traverse le pays. Tandis qu’elle s’engage dans la lutte pour le droit à l’avortement, elle rencontre Miren, une jeune femme de bonne famille, qui fera de cet été une étape décisive de sa vie.

La projection sera suivie d’un débat en présence de la réalisatrice Silvia Munt

Bande Annonce :

https://www.cineluz.fr/film/574900/video/#video

Séance ouverte au public / PMR

Réservation possible sur le site :

https://www.cineluz.fr/reserver/F574900/.

29 Boulevard Victor Hugo Cinéma Le Sélect

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Screening of Silvia Munt’s EN BONNE COMPAGNIE in the presence of the director

Synopsis: Basque country, summer 1977. Bea is 16 and joins the feminist movement sweeping the country. While fighting for the right to abortion, she meets Miren, a young woman from a good family, who will make this summer a decisive stage in her life.

The screening will be followed by a discussion in the presence of director Silvia Munt

Trailer:

https://www.cineluz.fr/film/574900/video/#video

Open to the public / PMR

Reservations possible on the website :

https://www.cineluz.fr/reserver/F574900/

Proyección de la película EN BONNE COMPAGNIE de Silvia Munt en presencia del director

Sinopsis: País Vasco, verano de 1977. Bea tiene 16 años y se une al movimiento feminista que arrasa el país. Mientras lucha por el derecho al aborto, conoce a Miren, una joven de buena familia, que hará de ese verano una etapa decisiva en su vida.

La proyección irá seguida de un coloquio en presencia de la directora Silvia Munt

Trailer :

https://www.cineluz.fr/film/574900/video/#video

Proyección abierta al público / PMR

Reservas posibles en el sitio web :

https://www.cineluz.fr/reserver/F574900/

Vorführung des Films EN BONNE COMPAGNIE von Silvia Munt in Anwesenheit der Regisseurin

Synopsis: Baskenland, Sommer 1977. Bea ist 16 Jahre alt und schließt sich der feministischen Bewegung an, die durch das Land zieht. Während sie sich für das Recht auf Abtreibung einsetzt, lernt sie Miren kennen, eine junge Frau aus gutem Hause, die diesen Sommer zu einem entscheidenden Schritt in ihrem Leben machen wird.

Im Anschluss an die Vorführung findet eine Diskussion mit der Regisseurin Silvia Munt statt

Trailer :

https://www.cineluz.fr/film/574900/video/#video

Öffentliche Vorführung / PMR

Reservierungen sind möglich auf der Website :

https://www.cineluz.fr/reserver/F574900/

