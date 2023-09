Ciné-Rencontre : Projection du documentaire « Connexions Pilou Ducalme » réalisé par Robin Dajas & Catherine Lefrand 29 Boulevard Victor Hugo Saint-Jean-de-Luz, 22 septembre 2023, Saint-Jean-de-Luz.

Saint-Jean-de-Luz,Pyrénées-Atlantiques

Projection du documentaire «CONNEXIONS Pilou Ducalme» réalisé par Robin Dajas & Catherine Lefrand

Synopsis : Dans ce monde encore trop peu connu du surf de grosses vagues, Pilou, jardinier, passionné depuis les débuts du surf de grosses vagues, repousse ses limites, joue avec les forces de la nature et fusionne son corps avec son esprit.

Durée : 25 min

La projection sera suivie d’un débat en présence des réalisateurs.

Séance ouverte au public / PMR

Réservation possible sur le site : https://www.cineluz.fr/film/588942/.

Screening of the documentary « CONNEXIONS Pilou Ducalme » directed by Robin Dajas & Catherine Lefrand

Synopsis: In the little-known world of big-wave surfing, Pilou, a gardener with a passion for big-wave surfing since the very beginning, pushes his limits, plays with the forces of nature and merges his body with his mind.

Running time: 25 min

The screening will be followed by a discussion in the presence of the filmmakers.

Open to the public / PRM

Reservations can be made at https://www.cineluz.fr/film/588942/

Proyección del documental « CONNEXIONS Pilou Ducalme » dirigido por Robin Dajas & Catherine Lefrand

Sinopsis: En el mundo aún poco conocido del surf de olas grandes, Pilou, un jardinero apasionado por el surf de olas grandes desde sus inicios, supera sus límites, juega con las fuerzas de la naturaleza y fusiona su cuerpo con su mente.

Duración: 25 minutos

La proyección irá seguida de un coloquio en presencia de los directores.

Abierto al público / PMR

Las reservas pueden hacerse en: https://www.cineluz.fr/film/588942/

Vorführung des Dokumentarfilms « CONNEXIONS Pilou Ducalme » unter der Regie von Robin Dajas & Catherine Lefrand

Synopsis: In der noch zu wenig bekannten Welt des Big Wave Surfing geht der Gärtner Pilou, der seit den Anfängen des Big Wave Surfing leidenschaftlich gerne surft, an seine Grenzen, spielt mit den Kräften der Natur und verschmilzt seinen Körper mit seinem Geist.

Dauer: 25 min

Im Anschluss an die Vorführung findet eine Diskussion in Anwesenheit der Regisseure statt.

Öffentliche Vorführung / PMR

Reservierungen sind möglich auf der Website: https://www.cineluz.fr/film/588942/

