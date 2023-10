AGORA DES SAVOIRS 29 boulevard Sarrail Montpellier, 8 novembre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Rendez-vous des passionnés de la science et de la connaissance, l’Agora des Savoirs propose plusieurs rencontres à la salle Rabelais de Montpellier, à suivre en direct et en différé sur YouTube ou sur Divergence FM (93.9). Entrée libre dans la limite des places disponibles..

2023-11-08 19:00:00 fin : 2023-11-08 20:00:00. .

29 boulevard Sarrail

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



The Agora des Savoirs is a meeting place for science and knowledge enthusiasts. It offers several meetings at the Salle Rabelais in Montpellier, to be followed live and recorded on YouTube or on Divergence FM (93.9). Admission is free, subject to availability.

El Ágora de los Sabios es un lugar de encuentro para los apasionados de la ciencia y el conocimiento y ofrece varias reuniones en la Sala Rabelais de Montpellier, que se pueden seguir en directo y grabar en YouTube o en Divergence FM (93.9). Entrada gratuita sujeta a disponibilidad.

Als Treffpunkt für alle, die sich für Wissenschaft und Wissen begeistern, bietet die Agora des Wissens mehrere Treffen im Saal Rabelais in Montpellier an, die Sie live und zeitversetzt auf YouTube oder auf Divergence FM (93.9) verfolgen können. Freier Eintritt im Rahmen der verfügbaren Plätze.

Mise à jour le 2023-10-27 par OT MONTPELLIER