5th Metabolism & Cancer Meeting 29 boulevard Franck Pilatte Nice, 22 novembre 2023, Nice.

Nice,Alpes-Maritimes

Congrès scientifique sur le cancer.

Thématiques abordées : – IMMUNOMÉTABOLISME – RÉSISTANCE AUX MÉDICAMENTS – FERROPTOSE ET MÉTABOLISME – THÉRAPIE ET MÉTABOLISME DES MÉDICAMENTS – THÉRAPIE ET MÉTABOLISME – MICROENVIRONNEMENT.

2023-11-22 fin : 2023-11-24 . .

29 boulevard Franck Pilatte Hôtel Saint-Paul

Nice 06300 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur



Scientific conference on cancer.

Topics covered : IMMUNOMETABOLISM – DRUG RESISTANCE – FERROPTOSIS & METABOLISM DRUG – THERAPY AND METABOLISM – MICROENVIRONMENT

Conferencia científica sobre el cáncer.

Temas tratados: – INMUNOMETABOLISMO – RESISTENCIA A FÁRMACOS – FERROPTOSIS Y METABOLISMO – TERAPIA Y METABOLISMO DE FÁRMACOS – TERAPIA Y METABOLISMO – MICROAMBIENTE

Wissenschaftlicher Kongress zum Thema Krebs.

Behandelte Themenbereiche: – IMMUNMETABOLISMUS – ARZNEIMITTELRESISTENZ – FERROPTOSE UND STOFFWECHSEL – THERAPIE UND STOFFWECHSEL VON ARZNEIMITTELN – THERAPIE UND STOFFWECHSEL – MIKROENVIRONMENT

Mise à jour le 2023-07-24 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur