2024-01-07 15:00:00

De la promenade Gloriette accueillant la fête foraine au boulevard de la République Initialement installée au bord du canal du Centre, dont les bassins s'étendaient jusqu'à l'Obélisque, la « promenade Gloriette » accueille, au début du XIXe siècle, la fête foraine à l'occasion de la Saint Jean. Elle est ensuite transformée à l'arrivée du chemin de fer, puis devient le boulevard de la République au tournant des XIXe et XXe siècle. Cette visite a lieu alors que l'exposition « Chalon, capitale de la fête foraine » est visible au sein de l'Espace Patrimoine jusqu'au 31 mars 2024.

29 boulevard de la République Devant le Kiosque multimédia

Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

